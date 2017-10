Fleire vegar stengde av ras i Luster

Dei som skulle rydda opp, hadde nok å henga fingrane i, som i Skjolden som er ein av mange plassar der vatnet måndag fløymde over vegane.

– Akkurat i natt skjedde det mange hendingar på ein gong, seier entreprenør Terje Weka.

Måndag hadde han hendene for fulle med å rydde opp etter nattas hendingar.

Ras på ras

For innerst i Sognefjorden var det berre å velga og vraka i ras som måtte ryddast.

Etter ei natt med kraftig nedbør og voldsom vind, var tre fylkesvegar i Luster stengde.

– Det er mykje som må fjernast. Vi ser det er ein del vatn og lausmassar, seier Tore Medgard, som er geolog i Statens vegvesen.

Sjølv om mange fekk oppleva hauststormen, var det stort sett berre i Luster det rasa i fjordfylket denne gongen. Måndag skein sola igjen i Skjolden, i sterk kontrast til i natt.

– Veit kva vind er

– Både i natt og natt til i går var det voldsomt. Eg har aldri oppplevd noko liknande. Eg har jobba i nordsjøen så eg veit kva vind er, seier Anders Bolstad.

At det har vore kraftig vind vert stadfesta av meterologisk institutt.

– No har dert vore kraftig vind frå sør og søraust. Det er ei vindretning som gjerne gir kraftig vindkast , og det har vore registrert vindkast på over 30 meter per sekund I fjellet. I ustette fjordstråk har det vore registert vindkast på mellom 25 og 30 meter per sekund, seier statsmeteorolog Martin Granerød.

Og medan det eine raset blir rydda, så går Vegvesenet til det neste, nokre hundre meter lenger ut.

– Ut i frå at vi ikkje skal rydde ras i møkret, så trur eg nok at eg kan seie at vi ikkje får opna vegen i dag, seier Johann Njaastad som er byggeleiar i Statens vegvesen.