Fleire var rusa på jobb

Hydro i Årdal har avdekka at fleire tilsette har vore rusa på jobb, skriv Sogn Avis. – Eg tykkjer det er urovekkande og nesten meir enn ein organisasjon kan tole, seier fabrikksjef Wenche Eldegard ved Årdal Verk. Ho seier at Hydro no har teke grep for å få bukt med problemet. Lensmann Magne Knudsen seier han er uroa over ei oppblomstring av rusbruken i bygda.