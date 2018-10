Fleire stogga med manglar

Ein førar blir meld for brot på køyre- og kviletidsreglane etter ein trafikkontroll i Sløvåg i Gulen i går. I tillegg fekk to førarar skriftlege manglar for det same. I alt vart 23 større og mindre køyretøy kontrollerte under kontrollen ved avkøyrsla mot Byrknes, og det vanka 11 reaksjonar. Mellom anna vart ein ikkje godkjend kran rapportert inn for Arbeidstilsynet og to firma meld inn for føretakskontroll.