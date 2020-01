Fleire stengde vegar

Rv. 15 Strynefjellet, fv. 50 Hol-Aurland og fv. 53 Tyin – Årdal er alle stengde. Rv 13 over Vikafjellet er også stengd, men her blir det kolonne frå kl. 9. Vegane over Filefjell og Hemsedalsfjellet er opne