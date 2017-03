Fleire stengde fjellovergangar

Uvêr skapar i dag problem på fjellovergangane. Vikafjellet, Tyin–Årdal og Hol Aurland og Strynefjellet er stengde og det er kolonnekøyringa over Filefjell og Hemsedalsfjellet, seier trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen i Bergen, Hanne Norheim. Når det gjeld ferjesambanda er det no vanleg drift på Anda og Lote, og det same gjeld Stårheim–Isane frå klokka 06.20. Her kan du lese oppdaterte vegmeldingar.