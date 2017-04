Fleire russ vil vere edru i russetida

Russetida er høgtid for alkohol og festing blant ungdom. Likevel går enkelte imot straumen.

RUSS UTAN RUS: Veronica Skagestad går på Sygna vidaregåande skule i Balestrand og har bestemt seg for å feire russetida utan alkohol. Foto: Privat

Veronica Skagestad frå Balestrand i Sogn og Fjordane er ei av dei som ikkje drikk i russetida, hovudårsaka er at ho ynskjer å dempe drikkepresset.

– Eg har drukke tidlegare og har heller ikkje hatt nokre negative opplevingar knytt til alkohol, likevel har eg ikkje behov for å drikke.

– I tillegg er det dyrt, seier ho.

Forventar 600–700 «edruss»

REDUSERE PRESS: Daniel André Selstø er prosjektleiar for Edruss i ungdomsorganisasjonen Juvente. Foto: Juvente

Ungdomsorganisasjonen Juvente har drive prosjektet «edruss» sidan 2014. Målet er å skape aksept og stoltheit blant russ som ikkje drikk.

– I forfjor hadde vi over 400 som var registrert hos oss, no er vi oppe i 500, men reknar med rundt 600–700 i tida som kjem, fortel Daniel Andre Selstø, prosjektleiar for Edruss.

Dei får også positive tilbakemeldingar frå russ som vel å drikke.

– Dei synast det er bra at vi er synlege for eksempel på russetreff. Det kan vere godt å sjå at det er mogleg å vere med på slikt utan å overdrive drikkinga, fortel Selstø.

EDRU: Russar som registrerer seg som «edruss» får eit godt synleg strykemerke til russedressen eller buksa. Dei har eigne knutar og kan få russebilen sponsa som edru bil Foto: Juvente

Legg ikkje dempar på feiringa

Balestrand-russen trur ikkje mangelen på alkohol vil gå ut over russefeiringa hennar.

– Eg er med på det som er av festar og liknande. Eg vil vere eit førebilete som kan vise at ein kan avstå frå alkohol utan å få det typiske stempelet som keisam, seier Skagestad.

Ho går på ein kristen vidaregåande og legg til at det kan vere enklare å avstå frå alkohol der enn på skular der drikking er meir vanleg.

– Det har nok mykje med kven du heng saman med. Det kan vere ei sjølvfølge for mange å drikke på enkelte arrangement og festar, men det viktigaste for meg er at folk ikkje kjenner seg pressa.

Edrusseknutane 2017 Ekspandér faktaboks Være edru hele russetiden – Juvente-logo Drikke en liter brus på ti minutter(2 stk 0,5 liter flasker eller 3 stk 0,33 liter flasker) – Flaskeåpner Tømme ut ti bokser/flasker øl, MED GODKJENNING FRA ØLENS EIER, til medruss i løpet av russetiden – Munkholm-kork Lure to medruss til å drikke alkoholfritt – tryllestav Spontandanse på et folksomt sted for å samle inn penger til alkoholfri drikke – Bilde fra dansingen Bli kastet ut fra et utested eller ikke slippe inn på et utested fordi de tror du er full. Må gjennomføres UTEN å komme med krenkende utspill – KRSby-logoen Stryke «Edruss»-merke på russebuksen din – Edruss-logo Gi en boks med Cola til en medruss som ikke er en Edruss – Flippen(åpneren) som er på toppen av boksen Tilbringe over 15 timer i en Edruss-bil i løpet av russetiden – Ford-logo/Volkswagen-logo Gjennomføre alle drikke-knutene til russestyret ditt alkoholfritt og fortelle minst ti andre russ om at du har gjort det – spypose Fortelle media at du er Edruss og komme på trykk – Medieoppslaget(Og god samvittighet for å være synlig og redusere drikkepresset) Få positiv oppmerksomhet fra en politibetjent – Fløyte Bli spurt om legitimasjon når du kjøper noe alkoholfritt og gi dem russebeviset(som forøvrig ikke er gyldig legitimasjon) – Norges lover Snakke med russestyret på din egen skole og få dem til å fjerne farlige drikke-knuter – Refleks Spille av Edruss-sangen minst en gang hver dag fra 30. april til 17. mai – QR-kode til sangen(vil bli lagt ut her med knutene) Drikke julebrus (utfordringen er ikke at dette er vanskelig, utfordringen er å få tak i julebrus) – Korken Skrive et innlegg om hvorfor du er Edruss og få det publisert på www.edruss.no(Sendes til edruss@juvente.no) – Bilde av deg selv. Utfordre minst to medruss som ikke er Edruss til å være edru 7 dager på rad i russetiden og få dem til å gennomføre utfordringen – Alkometer Gi en rose og et kompliment til en fremmed du syns er attraktiv – Godterihjerte Ikke gå tom for strøm på mobilen i hele russetiden(kun lov å skru den av der mobiltelefoner ikke er tillatt som f.eks fly) – Et batteri Sende en seriøs klage på minst 200 ord til noen hvor du klager på en ord delings feil – Klagen i papirformat. Sende en tekstmelding til en av dine foresattehver kveld du er ute og fortell dem hvor du er – Liten kalender Klemme 50 forskjellige personer på fire timer – Klemfare-skilt Dele ut Cola-is på lærerværelset på en videregående skole og fortelle at du er Edruss – ispinne Slikke en tilfeldig person på kinnet(med tillatelse) – Slikkepinne Slå opp med en tilfeldig person på gaten – Et sjokoladehjerte Spise en kebab uten hender – Servietten Kjøpe en 4m lang treplanke og ta den med deg på en buss i rute(må være hel) – En treflis Gå 15 minutter i klær av gaffateip på offentlig sted – Gaffateip Få minst ti personer til å snu seg etter bilen du sitter i på 5 minutter – Forstørrelsesglass Spille så høy musikk at du får klage fra andre russ(Pass på hørselen din) – Ørepropper Spørre etter gode sjekketriks på facebook, og prøve ut minst tre av de seks første forslagene – Facebook-logo Spise en agurk på 100 sekunder(må være hel, ikke blendet eller lignende. Det er vanskeligere enn det høres ut) – Plastikken den kom i Slutte alle setningeren i en halvtime med «da/då» – Du får en bit av en ordbok da Sove andre plasser enn i din egen seng(f.eks. I telt, campingvogn, hos venner e.l.) en uke i strekk – «Sov i ro»-propper Klistre advarsel om alkoholskader på en antibac-dispenser – Liten antibac Levere en skoleoppgave i Comic Sans – Tegneserie Ta alle edrussknutene – En overraskelse i posten Kjelde: www.edruss.no

Meir akseptert

MØNSTER: Professor i sosiologi Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo har forska på ungdom og rus. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Professor Willy Pedersen har forska på ungdom og rus. Han peikar på at det er ei endring i ungdomskulturen når det gjeld alkohol, noko som også kan påverke festkulturen.

– Vi ser at ungdom drikk mindre enn tidlegare. Mange er for eksempel oppteken av eit sunt liv eller vil gjere det bra på skulen. Det er til og med fleire tilfelle av ungdom som irriterer seg over alkoholkonsum blant vaksne, der dette tidlegare gjerne var omvendt.

Russetida er likevel ofte eit unntak, der mange vel å drikke mykje.

– Med russeklede på eller i ein russebuss vert det skapa ein unntakstilstand der reglar i samfunnet utanfor ikkje lenger er gjeldande. Eit typisk fenomen i overgongsrituale slik som russetida er.