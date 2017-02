Fleire lovbrytarar stogga

Under ein kontroll på Håbakken i Lærdal vart føraren av eit norsk vogntog og firmaet meldt til politiet for grove brot på køyre- og kviletida. Også ein førar frå Polen vart meldt for det same. To varebilar vart stogga og fekk køyreforbod og påbod om avlasting då bilane var 25 prosent for tunge.