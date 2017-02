Fleire lovbrot på Kjøs

To tyngre køyretøy fekk bruksforbod, og ein vil bli meld til politiet for bru på køyre- og kviletida, melder Statens vegvesen. Desse vart stogga under ein kontroll på Kjøs, og fleire fekk også munnlege og skriftlege åtvaringar for brot på køyre- og kviletida.