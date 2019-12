Fleire hus eldre enn du trur

Fylkeskommunen har teke prøvar av to bygg i Guddalen som viser seg å vere frå før 1650. Riksantikvaren vurderer no å frede bygga. Restaureringsleiar Stig Nordrumshaugen meiner det ligg fleire bygg rundt om i Sogn og Fjordane som er langt eldre enn folk flest er klar over.