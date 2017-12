Fleire fekk reaksjon

Under ein kontroll på Håbakken i Lærdal i går kveld blei ein norsk lastebilførar meld for brot på køyre- og kviletid. Eit dansk vogntog fekk 8000 kroner i gebyr for manglande bombrikke, og eit norsk vogntog fekk overlastgebyr på 2900 kr. Eit annaa norsk vogntog fekk køyreforbod grunna manglande sikring av last.