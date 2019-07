Fleire får skuleplass

3700 søkjarar har no fått tilbod om skuleplass i dei vidaregåande skulane i fylket. Det kjem fram etter at det andre inntaket no er klart. Etter første inntak fekk 89 prosent av søkarane med ungdomsrett tilbod om skuleplass på det programområdet dei hadde som førsteval. Det er no 441 ledige skuleplassar ved dei vidaregåande skulane.