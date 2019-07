Fleire driv med ulovleg turistskyss

Dei siste åra har det dukka opp stadig fleire som tek betalt for å køyre turistar utan løyve, skriv Bergens Tidende. Bilane tek opp mot åtte passasjerar, noko som gjer at sjåføren berre treng førarkort klasse B. I sommar har fleire sjåførar blitt melde. – Målet er ikkje å melde flest mogleg, men at folk skal følgje lover og reglar, seier kontrollør Jan Ove Bjørgum.