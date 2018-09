Fleire bøter for manglande belte

Seks utanlandske statsborgarar fekk bøter på 1500 kroner for manglande bruk av bilbelte under ein kontroll i Lærdal måndag ettermiddag. I tillegg til passasjerane på bussen fekk også ein bussjåfør og ein vogntogsjåfør bot for manglande bilbelte. Tidlegare i dag fekk sju passasjerar bot for manglande belte i Nordfjord.