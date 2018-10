Geitefjøsen har flytta seg 50 meter og snurra 180 grader rundt. Brannvesenet prøver no å få berga ut geitene ved hjelp av båt.

– Kjensla av å sjå at du ikkje kan gjere noko for å hjelpe geitene er tung. Eg må berre tru at det ordnar seg. Det mest trykkande er dersom dyr har ramla utfor. Låvebrua er vekke og då står det ope, slik at geiter kan ha ramla rett i straumen, seier ein gråtkjøvd Torkjell Sollesnes.

Flaumen flytta fjøsen

Geitebonden er fortvila vitne til dramatikken som utspelar seg i Fortunsdalen i Luster. I høyloftet til geitefjøset midt i flaumstore Fortunselva, står 13 innestengde geiter.

Buldringa som folket i dalen høyrde i går kveld og i natt varsla at noko var i vente. I natt var folk på geitegarden nede for å ta geitene opp frå den nedste etasjen i fjøsen.

Då arbeidet var ferdig stod underetasjen ein halvmeter under vatn.

– Eg skulle ned att med vatn, men før eg kom så langt, kom det seglande noko som likna på låvebrua frå geitefjøset. Då hadde geitefjøset segla 50 meter med flaumen og snudd seg 180 grader, fortel Sollesnes.

Stengde vegar

Elva er for stri til å kunne ta seg ut. Unødig å seie, vegen til fjøsen er overfløymd.

– Vi ser berre den utrulege flaumen. Det er sikkert meir enn eg trur, men eg ser i alle fall eit par hundre meter med vatn, seier Terje Valestrand som er på garden saman med 17 born og vaksne.

Det kraftige regnet som har herja vestlandet i natt har fått mange og store konsekvensar. Vegar er stengde og folk er isolerte fleire stader.

Fire personar vart berga ut av huset sitt søndag morgon etter ei lang bergingsaksjon i natt, då huset deira vart omringa av Fortunselva.

– Vi kjem oss ikkje herifrå og mange av oss skal tilbake til Bergen for jobb og skule i morgon, seier Terje Vatlestad.

Brannvesenet må krysse to flaumstore elver for å redde ut geitene i Fortunsdalen.