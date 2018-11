Flaum kosta 100 millionar kroner

Det vil koste 100 millionar kroner å reparere skadane flaumen i oktober påførte fylkesvegane i oktober, skriv Firda. Verst gjekk det ut over bygdene i Luster, men også Teita bru på fylkesveg 695 i Gloppen fekk skader. Her har vegvesenet konkludert med at det må byggast ny bru til 40 millionar kroner.