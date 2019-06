Flåmselvi stengt for fiske

Flåmselvi i Aurland blir stengt for all fiske etter laks og sjøaure på grunn av kritisk låg gytebestand. Aurland-ordførar Noralv Distad seier kommunen no søkjer om ein million kroner til ulike tiltak i elva. – Aurland kommune har søkt NVE om tilskot til miljøtiltak på ein million kroner. Det er basert på forslag som har kome inn frå forskarar om kva tiltak som bør gjennomførast, seier Distad.