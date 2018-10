Flåmsbana stengd av ras

Flåmsbana er stengd etter at to steinar raste ut i sporet mellom Berekvam og Blomheller. Geologar må undersøke staden før bana kan opne att, opplyser Bane Nor. Det er uvisst kor lenge bana blir stengd. NSB seier ein må rekne med innstillingar og forseinkingar, og dei jobbar no med å setje inn alternativ transport. – Vi gjer alt vi kan for å dekke reisebehovet for passasjerane. Mange kjem for sjølve opplevinga med å ta Flåmsbana, og det får vi sjølvsagt ikkje gjort noko med. Det er vi leie oss for, seier pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby.