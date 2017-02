Flåmsbana opnar att

Flåmsbana vil opne att i morgon tidleg. Tysdag kveld gjekk det eit jord-, stein og sørpeskred som gjorde skader på bana. I to dagar har dei jobba med å rydde og reparere. Bane NOR seier at bana vil opne seinast klokka 09 i morgon tidleg.