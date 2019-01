Fjøs med 25 dyr har kollapsa i Eid

Politiet fekk melding om dette rundt 15.30.

– Situasjonen er stabil, og dei reknar med at det skal gå greitt å få dyra ut. Det er ein dyretransport på veg som skal ta seg av dyra når dei kjem ut, seier Per Algrøy, operasjonsleiar i politiet.

– Det betyr at dyra kjem uskadde ut?

– Det ser slik ut, ja, seier han.

Alarmsentralen: – Ikkje folk i fare

Mykje mannskap frå politiet og brannvesen er på plass ved bygningen.

– Der skal det vere 25 storfe. Brannvesen har rykka ut. Me har rekvirert kranfirma og bergingsfirma, og dyrlege og politiet er på staden, seier Dan-Inge Gjesdal, vaktleiar ved alarmsentralen.

– Er det folk i bygningen?

– Det er ikkje meldt om folk inne i bygget, nei, seier han.

– Mannskapet har ikkje gått inn i fjøsen enno grunna fare for at det skal rase meir. Arbeidet dei gjer no er å sikra taket slik at dei kan gå inn, seier Gjesdal.

Alarmsentralen veit ikkje kva som kan vere årsaka til at fjøsen har kollapsa.