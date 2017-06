Fjøra tapte og botnar

Fjøra er på delt sisteplass og Lysekloster toppar tabellen i tredje divisjon avdeling 4 fotball for herrar, etter at laga møttest på Fosshaugane laurdag. Lysekloster vann 2–0 etter skoringar av Tommy Gaustad og Martin Pedersen. Joar Robøle Hoberg på Fjøra vart utvist etter to gule/raudt kort.