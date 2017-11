Fjerde strake utan siger

Gustav Valsvik spelte heile kampen då Eintracht Braunschweig tapte 2-3 for Even Hovland sin gamle klubb, Nürnberg. Med tre sigrar, ni uavgjort og tre tap på 15 kampar, er vikjen & co nummer 11 av 18 lag i 2. Bundesliga i tysk fotball.