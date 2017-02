Fjærlendingane skal bytte kommune for tredje gong

MEDAN EIN VENTAR PÅ TRANSPORTBÅTEN: På kaia i Jordal, Fjærland. Fv. Olav Rauboti, Steinar Distad, Johannes Rauboti (med beina utfor kaia) og Konrad Romøyri. Far og son Rauboti har kome over med sauer frå Lidal på hi sida av fjordarmen, i robåten. I bakgrunnen, tømmer som skal inn til Mundal for å sagast opp, og den første tohjulstraktoren i Jordal. 1976

Foto: Atle Romøren