Fiskerimuseet i Måløy får ikkje ei krone frå politikarane

– Det er eit tungt slag, vi må konstatere at interessa hjå politikarane kan samanliknast med pengane vi har fått, nemleg null, seier styreleiar i Fiskerimuseet i Måløy, Kåre Furnes.

I fylgje Furnes forplikta politikarane seg i fjor til å jobbe for museet, men i år fann dei ikkje ei krone. Håpet har vore at eit fiskerimuseum skal få fiskerihistoria fram i lyset og auke turismen i området. Ein søknad om 400 000 i årleg driftstilskot låg på bordet til politikarane.

– Interessa er absolutt null

TRADISJON: Kåre Furnes meiner fiskerinæringa i 'Fiskerihovudstaden' Måløy fortener eit museum. Her med den moderne og lokale ringnotbåten 'Torbas' i bakgrunnen. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Furnes er skuffa over at søknaden ikkje fekk ei krone. Særleg sett i lys av at kommunen fann 900 000 kroner til ulike andre kulturføremål i siste time av budsjetthandsaminga.

– Måløy er bygd på fiskeri. Måløy og distriktet hadde aldri vore der det er i dag utan fiskerinæringa som har vore dominerande og leiande i all utvikling vi har sett her. Det vil vi ta vare på og formidle. Vi vil også sjå inn i glaskula for korleis ting blir. Vi har gode planar, men vi er nøydde til å ha kommunane med på laget. Men per i dag må eg vere ærleg og seie at støtta er absolutt lik null, seier Furnes.

Så langt har eldsjelene bak museet samla nokre få gjenstandar i andre etasje på hurtigbåtlekteren i sentrum.

– Vi har hatt opp under 1700 vitjande i løpet av ein sommar med berre nokre få opningsdagar. Det syner at det er interesse og trong for eit museum.

Har ikkje pengar

Vågsøy-ordførar Kristin Maurstad (Ap) vedtok i førre veke eit budsjett med svære kutt. To skular med til saman 90 elevar skal leggast ned. Ho seier ho forstår at Furnes er skuffa.

PENGEMANGEL: Ordførar Kristin Maurstad (Ap) har hatt full hyre med den elendige kommuneøkonomien i Vågsøy. To skular har blitt nedlagt, og eigedomsskatten har auka. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Kommuneøkonomien er så stram at det er ikkje viljen det står på, men om vi i det heile teke har reservar, seier Maurstad.

Ho held likevel døra open for museet i ei seinare runde, kanskje til våren.

– Vi er ikkje i stand til å finne mykje til dette her, men eg kan tenke meg å ta det opp som eiga sak på nyåret, med føresetnad om vi finn midlar i revidert budsjett til våren.

Kommunen har ikkje teke kontakt

Kåre Furnes seier dei ikkje vil gi opp planane sine, men er oppgitt over at kommunen ikkje har teke kontakt for å kome i dialog og finne løysingar.

– Det forundrar meg like mykje som det at dei ikkje fann ei krone til det vi har søkt om.

Maurstad seier dialogen kan betrast.

– Dei kan kome tilbake til kommunestyret og oppdatere oss om planane sine, heilt klart, seier ho.