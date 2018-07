Fiskeelv tørkar ut

I elva Hopra i Vik er vassføringa tidvis så lita at det trugar alt liv i elva, skriv Sogn Avis. I sommar er det ekstra ille på grunn av tørken. Eldsjeler i Vik Jakt og Fiskelag håpar Statkraft vil opne for minstevassføring i elva, slik at Hopra kan få ein ny gullalder som fiskeelv. Kommunen seier dei jobbar med å få til endringar i konsesjonen, slik at minstevassføring kan bli ei moglegheit i framtida.