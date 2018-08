Fisk på land gir vekst for bedrifta

Industribedrifta Stadpipe på Stadlandet har tredobla omsetnaden på to år, det skriv Fjordenes Tidende. Bedrifta leverer røyrdelar og røyrløysingar til heile landet. Dagleg leiar Nils Per Sjåstad seier kontraktar for bygging av landbaserte oppdrettsanlegg er hovudgrunnen til at dei gjer det så bra. Selskapet hadde i fjor sitt beste resultat med 6,7 millionar kroner før skatt. Det er ei dobling frå året før, skriv avisa.