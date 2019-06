Fire rekordar på ein dag

Steffen Melheim frå Olden sette fire nye norske aldersrekordar i diskos, og det på same dag, skriv friidrett.no. Dette skjedde under Loggane Open der Melheim deltok i klassen Gutar 16 år. Han var mange meter over dei gamle rekordane i både 1, 1,5, 1,75 og 2 kilo diskos. Den eldste rekorden før dette i 2,0 kilo-klassen, var frå 1974.