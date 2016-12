Fire nye veker i varetekt

Dei vart i dag framstilte for varetekt på nytt etter at dei fire første vekene i varetekt no har gått ut.

– Vi ba om fengsling i fire veker, og tingretten var einige i det, seier politiadvokat Magnus Engh Juel til NRK, etter fengslingsmøtet i Fjordane tingrett.

Styreleiar på hotellet og ein av eigarane av hotellet er sikta, medan den andre eigaren er ikkje sikta. I tillegg er òg dagleg leiar sikta etter brannen. Dei er sikta for grovt skadeverk og grovt bedrageri, eller medverknad til det.

Då dei tre sikta vart varetektsfengsla 2. desember, sa advokat Ivar Blikra som representerer ein av dei sikta, at han ikkje forsto kvifor klienten hans var sikta.