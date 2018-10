Fire nye varsel om barnevern

Det har kome fire nye varsel om tidlegare konflikter i Sogn barnevern, skriv Sogn Avis. Etter fleire år med uro i barnevernet, slo ein rapport fram at Sogndal kommune ikkje hadde teke arbeidsmiljøproblem nok på alvor. Setjerådmann Knut Broberg skal i dag orientere formannskapet om til saman sju varsel som han til no har fått på bordet. Advokatfirmaet Brækhus skal gå gjennom varsla for å få avklart om det er kritikkverdige forhold.