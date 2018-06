Fire hovudutval i Vestland

Fellesnemnda vedtok i dag dei fire hovudutvala for det nye Vestlandsfylket:

1. Hovudutval for samferdsle og mobilitet

2. Hovudutval for opplæring og kompetanse

3. Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon

4. Hovudutval for kultur, idrett og integrering

– Namna på hovudutvala seier òg noko om dei politiske prioriteringane våre, seier leiar Anne Gine Hestetun (Ap) i fellesnemnda.