Firda: Seier ja til omstridd handelsområde i Førde

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedteke å leggje til rette for ei vidare utvikling av Brulandsvellene handelsområde i Førde kommune.

– Eg har i denne saka lagt avgjerande vekt på det lokale sjølvstyret og kommunen sitt ønskje om å utvide eksisterande handelsareal, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding.

Det var avisa Firda som omtala dette først.

Dette gjer no Sanner stikk i strid med Statens vegvesen si tilråding. Dei meiner at ei utbygging på Brulandsvellene strir mot nasjonal politikk for lokalisering av handel og for samordna areal- og transportplanlegging.

Denne innvendinga frå Statens vegvesen vel no kommunalminister Jan Tore Sanner å sjå vekk frå når han no seier ja til Brulandsvellene.

– Eg har vurdert vegvesenet si innvending opp mot den lokale og regionale semja i denne saka. Eg har også lagt vekt på at dette ikkje er et nytt område, men ei utviding av eit eksisterande handelsområde, seier Sanner.

Ordførar i Førde, Olve Grotle (H), er godt nøgd med departementet si avgjerd i saka.

– Det er kjekt at departementet har vald å leggje så mykje vekt på det fylkestinget og Førde bystyre har hatt i saka. Eg tenkjer at det no er lagt til rette for at Førde no kan konkurrere med Bergen og Ålesund og kanskje dempe noko av den handelslekkasjen vi har i dag.