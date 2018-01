Finalehåp i tynn tråd

Elise Thorsnes og Canberra United tapte den nest siste seriekampen mot Newcastle Jets 5–1, i den australske fotballigaen. Det gjer at dei må vinna siste kamp mot Brisbane, samt at dei er avhengig av hjelp frå eit anna lag for å kunne ha håp om å ta seg til sluttspelet.