Ferska med promille

Med to born i bilen og med nær to i promille køyrde sogningen i 40-åra fleire mil i september i år. No er mannen dømd til fengsel i 27 dagar og 45.000 kroner i bot. Han må også klare seg to år utan førarkort. Mannen slepp å sone fengselsstraffa på vilkår av at han gjennomfører eit program mot ruskøyring.