Ferjefri E39 kraftig forseinka

Statens vegvesen opnar for at ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim først blir ferdig i 2050, skriv Klassekampen. I Nasjonal transportplan for 2010–2019 var målet ferjefri E39 innan 20 år. Det er dei store kostnadane som gir uvisse om prestisjeprosjektet. Ifølgje avisa er bru over Sognefjorden blant prosjekta som ligg tynnast an.