Ferjedåp på Lote - Anda

Over 500 menneske møtte fram på Sandane for å sjå dåpen av ferjene på verdas fyrste heilelektriske ferjesamband. Gudmødrene var Karoline Brekkeseth og Magni Hjertenes Flyum. Her saman med Gloppen-ordførar Leidulf Gloppestad og Eid-ordførar Alfred Bjørlo.