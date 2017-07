Ferje innstilt 200 gonger

Mellom januar og juni 2017 har ferjesambandet Lavik–Oppedal vore innstilt totalt 200 gongar, det skriv Bergens Tidende. I dei fleste tilfella er det problem med ferja MF «Ampere» som er årsaka. Tal frå Statens vegvesen viser at MF «Ampere» var innstilt 300 gonger i 2016. Overoppheting, algar og for dårleg lading er årsakene til at ferja blir innstilt, skriv BT.