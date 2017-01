Fengsla i to nye veker

To av dei tre mennene som er sikta for å brenne ned Selje hotell og for forsikringssvindel, er i fjordane tingrett i dag fengsla i to ny veker med brev og besøksforbod. Påtalemakta ba om fire nye veker, men retten meinte to var nok. Også den tredje mistenkte skulle eigentleg ha fengslingsmøte i dag, men det vart av praktiske årsaker utsett til måndag.