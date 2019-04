Fengsla etter fleire lovbrot

Ein mann i 20-åra er varetektsfengsla i fire veker. Han er mellom anna sikta for fleire biltjuveri og køyring i ruspåverka tilstand. Mannen har erkjent straffskuld på fleire av punkta i siktinga. Han vart i haust dømd for fleire vinningslovbrot og fekk ei prøvetid på to år. Tingretten la i avgjerda om varetektsfengsling vekt på at lovbrota han no er sikta for, har skjedd under prøvetida.