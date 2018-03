Femteplass i U21-NM

Jølstringen Andreas Strand køyrde inn til ein 14.-plass i NM i slalåm. I NM for dei under 21 år vart han nummer fem og var om lag to sekund frå medalje. Andrine Mårstøl vart nummer 15 i kvinnene sitt slalåmrenn. Det var 9. beste tid å NM for U21.