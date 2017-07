Felles miljøprosjekt ved Fjord Base

Leverandørane på Fjord Base i Florø har gått saman om eit prosjekt for å gjere basa meir miljøvennleg, effektiv og sikker. Prosjektet har arbeidstittelen, Projekt Lean and Green Base, og blant tiltaka skal dei begynne å samarbeide om små ordrar for minske transporten. Gruppa har også som mål å halvere snutida på fartøy som legg seg til kai i Florø. Blant dei som er med i prosjektet er Statoil, Shell og Engie.