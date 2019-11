Felles fylkesting for unge Vestland

Fylkestinget for ungdom i Sogn og Fjordane og Hordaland har no slått seg saman til eit felles fylkesting i Vestland, skriv Fjordingen. Leiar Marthe Refsnes i det politiske utvalet i Sogn og Fjordane håpar dette medførar at dei kan få meir gjennomslagskraft.