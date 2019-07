Fekk ubedne gjester i båten

– Ver på vakt og pass på kvarandre sine båtar, seier Helge Follevåg. Han opplevde i går at to menn knappa opp kalesjen og tok bilete inn i båten hans som ligg i Alléhamna i Askvoll. Follevåg er sjølv bortreist på ferie, men blei kontakta av ein annan båteigar som fekk stoppa mennene. Politiet seier at dei undersøkjer tips dei har fått i saka.