Fekk Stortinget med seg

Stortingsrepresentant Tore Storehaug frå KrF fekk i dag med seg Stortinget på at regjeringa må kome med forslag til utjamning av nettleiga. I snitt betalar innbyggjarane her i fylket 40 prosent meir i nettleige enn i resten av landet. – Dette er noko mange er opptekne av, for folk tykkjer nettleiga er urettferdig, seier han.