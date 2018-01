Fekk raskt kontroll på brann

Brannvesenet har kontroll på brannen i to konteinarar på eit industriområde i Sløvåg. Det opplyser brannvakt Helge Lund ved Alarmsentralen i Hordaland. – Vi fekk melding om brannen av forbipasserande klokka 06.23. Den var kjapt avtakande, og brannvesenet har no dynka konteinarane med vatn, seier Lund. Brannvesenet fekk raskt avklart at det er vanleg søppelavfall i konteinarane, og ikkje farleg gods. Det var fem til ti meter avstand til nærliggande bygningar, men det skal ikkje vere fare for at brannen spreier seg, seier Lund.