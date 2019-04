Fekk målpris

Linn bad i Vik fekk Målprisen for 2019 . Det skjedde på årsmøte fylkesmållaget på Sandane i dag . Linn bad har i 45 år produsert baderomsmøblar. For nokre år gjekk dei over til nynorsk i marknadsføringa , og har ikkje angra, sjølv om det har kosta litt. – Det handlar litt om kvar me kjem ifrå og den lokale forankringa som me ynskjer å framheve, seier marknadssjef og eigar Linn Grønningen.