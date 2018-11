Fekk kulturpris i Buskerud

Musikar og komponist Erlend Apneseth frå Jølster fekk arbeidsstipendet for årets fylkeskunstnar av Buskerud fylkeskommune. Stipendet er på 150.000 kroner og han får det for sin rolle i folkemusikkmiljøet. For knappe to veker sidan fekk han eit anna stipend på 50.000 kroner.