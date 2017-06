Fekk ikkje frakte turistar vidare

Ein svensk turbuss fekk bruksforbod fordi dei frakta 19 indiske passasjerar utan transportløyvedokument. Statens vegvesen stoppa bussen under ein kontroll i Førde i helga. Vegvesenet opplyser at transportløyvedokumentet alltid må vere med i bussen, og ein annan buss kom derfor for å ta passasjerane med vidare.