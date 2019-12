Fekk ikkje fleirtal

Terje Søviknes og Frp fekk ikkje fleirtal for å kaste styret i bompengeselskapet Ferde. Ferde samlar mellom anna inn pengar frå bomringen i Førde. NRK har tidlegare avslørt at tilsette i selskapet har hatt bijobbar for andre firma som dei har handla med.