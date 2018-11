Fekk gull for geitosten

Undredal stølsysteri fekk gullmedalje for sin kvite geitost, Eldgamal, under oste-VM i Bergen i helga. Dette var første gongen Undredal stølsysteri stilte i VM. Dagleg leiar Anna Karine Marstein seier sigeren kom uventa, og at berre det å delta var stort nok.