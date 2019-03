Fekk gebyr for altfor tung last

Tre yrkessjåførar må punge ut med over 40.000 kroner i gebyr for overlass under ein kontroll ved Håbakken trafikkstasjon i Lærdal i dag. Ein førar måtte åleine betale 34.000 kroner. Samtlege vart pålagde å lesse om før dei fekk køyre vidare.