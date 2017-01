Fekk dopapir på døra

Då ein kar i Luster kom heim til huset sitt i dag stod det ein sekk med dopapir utanfor, med ei rekning på 568 kroner. Mannen hadde tidlegare fått telefon frå eit firma i Froland i Aust-Agder, men hadde då sagt nei takk til å kjøpe dopapir. No har han meldt saka til politiet, og regionlensmann Arne Johannessen seier at folk som kjem ut for liknande bør gjere det same...